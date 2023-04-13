Купить недвижимость в Риге, Латвия

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647 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 142,000
Тишина и природа в центре города - новый проект Kiepenholm Apartments Квартира предлагает…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 180,000
Тишина и природа в центре города - новый проект Kiepenholm Apartments Квартира предлагает…
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
195 м²
1/3 Этаж
€ 600,000
Предлагаем современный дом в одном из самых престижных и зеленных районов Риги - Межапарке…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 275,000
Квартира на продажу в Тихом центре. Виландес 12 Описание: - квартира в историческом здан…
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 345,000
Апартаменты на продажу в Тихом центре. Виландес 12 Апартаменты находятся на последнем эта…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 179,280
Продаётся 3-х комнатная фасадная квартира в полностью отреставрированном историческом здании…
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 160,000
Продается 2-комнатная квартира в районе Сканстес. Квартира состоит из: - гостиной совмещ…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 320,000
Уютная, светлая трехкомнатная квартира в проекте Skanstes Mājas. Планировка: - гостиная …
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
93 м²
2/7 Этаж
€ 395,000
Предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру в одном из самых престижных проектов Риги. Эле…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
1/4 Этаж
€ 115,000
Квартира (77 м2) на первом этаже в активном центре города напротив престижных базаров Берга,…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 260,000
Продается трехкомнатная квартира в новом проекте напротив парка Виестурдарзс. Планировка,…
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
91 м²
2/7 Этаж
€ 354,000
Предлагаем на продажу уютную квартиру в эксклюзивном новом проекте в Тихом центре города Риг…
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
124 м²
4/7 Этаж
€ 310,000
Предлагаем на продажу светлую и стильную квартиру в лучшем районе Риги - респектабельном Т…
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
70 м²
3/4 Этаж
€ 510,000
Предлагаем элегантную, 2-комнатную квартиру, расположенную на этаже здания. Квартира пред…
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
158 м²
3/5 Этаж
€ 1,120,000
Предлагаем приобрести элегантную 4-комнатную трёхуровневую квартиру. Квартира предлагается с…
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
90 м²
3/4 Этаж
€ 650,000
Предлагаем элегантную, 2-комнатную квартиру, расположенную на этаже здания. Квартира пред…
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
100 м²
4/7 Этаж
€ 450,000
Уютная и просторная 2-комнатная квартира в проекте ";Centra nams";. Из окон открывается вид …
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
90 м²
3/4 Этаж
€ 650,000
Предлагаем элегантную, 2-комнатную квартиру, расположенную на этаже здания. Квартира пред…
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
30 Количество комнат
1 492 м²
€ 3,900,000
Doma laukums 1 Total area: 1492 m2 1st floor - commercial: 228 m2 2-5th floors - offic…
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
146 м²
2/4 Этаж
€ 970,000
Предлагаем приобрести элегантную 4-комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже здания. Квар…
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 960,000
Предлагаем элегантную, двухуровневую 3-комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже здания…
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
117 м²
3/4 Этаж
€ 780,000
Предлагаем элегантную, 3-комнатную квартиру, расположенную на этаже здания. Квартира пред…
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
168 м²
21/23 Этаж
€ 385,000
Продаем эксклюзивную квартиру с шикарными видами с 21 этажа! Проект Skanstes Virsotnes удобн…
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 291,000
Продается 3х комнатная квартира в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7. Планиро…
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
153 м²
6/6 Этаж
€ 460,000
“ Viesturdārzs” – новый проект, в котором идеально сочетаются зеленая окру…
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
4/5 Этаж
€ 39,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
108 м²
€ 845,000
Квартира 4 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
265 м²
€ 850,000
Пентхаус в новом проекте в центре Риги. Квартира с большими панорамными окнами и прекрасн…
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 180,000
Приглашаем на просмотр двухкомнатной квартиры в тихом центре. Квартира состоит из: - Ку…
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
110 м²
4/5 Этаж
€ 450,000
Предлагаем на продажу просторную и элегантную квартиру с видом на парк в самом сердце рай…
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