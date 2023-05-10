Недвижимость в Подгорице: недорогое жилье в столице Черногории

Подгорица — это не только столица Черногории, но и самый важный ее промышленный и экономический центр. Город также считается наиболее крупным в стране по показателям численности населения. Сейчас здесь проживает свыше 180 тысяч человек. Это примерно четверть от всего населения Черногории.

Показатели демографии регулярно увеличиваются за счет приезжих иностранцев, которые покупают здесь недвижимость для постоянного проживания или ведения бизнеса. Спрос на местные объекты обусловлен в первую очередь их доступностью. Они стоят почти в 2 раза дешевле, чем апартаменты в других черногорских городах, расположенных у Адриатического моря.

Какую можно купить недвижимость в Подгорице

Большая часть предложений на местном рынке жилья — это квартиры в старом фонде. Почти все они находятся в центральных частях города. Приобрести такой тип недвижимости в Подгорице можно как с полным ремонтом, так и без него.

Активно также продаются квартиры-студии в новых жилых комплексах. Они отличаются просторными планировками, наличием нескольких лоджий и другими архитектурными изысками. Вместе с жильем покупатели получают дополнительные удобства — на территории жилых комплексов им становятся доступны общественные бассейны, теннисные корты и подземные парковки.

Кроме того, в обширном количестве выставлены на продажу коттеджи и дома в Подгорице. В большинстве случаев они располагаются в пригороде. Виллы хоть и встречаются, но крайне редко.

В каких районах лучше приобретать жилье

Наиболее престижным микрорайоном для покупки квартиры в Подгорице, Черногория считается Стара Варош. Он находится в самом центре столицы. Здесь продается жилье как в старом фонде, так и в новостройках.

К числу популярных районов также относятся Нова Град и Нова Варош. Они расположены недалеко от центра. В этих микрорайонах продается преимущественно элитная недвижимость в Подгорице, построенная за последние несколько лет. Для покупателей, ценящих тишину и уединение, представлено множество вариантов жилья на окраинах в таких районах, как Любович и Коник.

В чем состоят плюсы от приобретения недвижимости в Подгорице

Иностранцы активно инвестируют средства в местные жилые и коммерческие объекты. И на то есть немало причин:

экономика черногорской столицы считается одной из самых прогрессирующих в Европе благодаря активному привлечению капитала из-за рубежа. Это открывает выгодные перспективы для ведения бизнеса и сдачи жилья в аренду;

купленную квартиру в Подгорице можно использовать для постоянного проживания, наслаждаясь мягким теплым климатом на протяжении 7-8 месяцев в году;

цены на недвижимые объекты в столице постоянно растут, позволяя выгодно перепродавать их через несколько лет;

наличие жилья дает возможность получить ВНЖ и даже гражданство Черногории.

Какие цены на недвижимость в Подгорице

Стоимость жилых объектов зависит прежде всего от их месторасположения. В престижных районах цена «квадрата» достигает 1500 евро. На окраинах квадратный метр стоит в пределах 800-1000 евро. Аналогичные расценки установлены на частные дома.

Что касается коммерческих объектов, то они стоят больше. К примеру, за один «квадрат» офиса или ресторана в центре продавцы просят около 2000 евро. Пятизвездочные отели могут оцениваться в 2-3 раза дороже.