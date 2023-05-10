Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Подгорица

Купить недвижимость в Подгорице, Черногория

256 объектов найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€ 270,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 40 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Цена по запросу
Квартира 1 ванная в Подгорица, Черногория
Квартира 1 ванная
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 88,000
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 63,000
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 300 м²
€ 150,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 135 м²
Этаж 5
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
€ 160,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 700,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 33 м²
Цена по запросу
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
€ 940,000
Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4
€ 475,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Этаж 2
€ 1,500,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
€ 143,900
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 116,840
Таунхаус 3 спальни в Подгорица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6
€ 124,000
Дом 8 спален в Подгорица, Черногория
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 1
€ 1,000
Дом 9 спален в Подгорица, Черногория
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 9
Площадь 250 м²
€ 236,900
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 200 м²
€ 185,500
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1
€ 400,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
€ 66,000
Квартира 5 спален в Подгорица, Черногория
Квартира 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5
€ 465,000
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
€ 200,000
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 340 м²
€ 360,500
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
€ 500,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Недвижимость в Подгорице: недорогое жилье в столице Черногории

Подгорица — это не только столица Черногории, но и самый важный ее промышленный и экономический центр. Город также считается наиболее крупным в стране по показателям численности населения. Сейчас здесь проживает свыше 180 тысяч человек. Это примерно четверть от всего населения Черногории.

Показатели демографии регулярно увеличиваются за счет приезжих иностранцев, которые покупают здесь недвижимость для постоянного проживания или ведения бизнеса. Спрос на местные объекты обусловлен в первую очередь их доступностью. Они стоят почти в 2 раза дешевле, чем апартаменты в других черногорских городах, расположенных у Адриатического моря.

Какую можно купить недвижимость в Подгорице

Большая часть предложений на местном рынке жилья — это квартиры в старом фонде. Почти все они находятся в центральных частях города. Приобрести такой тип недвижимости в Подгорице можно как с полным ремонтом, так и без него.

Активно также продаются квартиры-студии в новых жилых комплексах. Они отличаются просторными планировками, наличием нескольких лоджий и другими архитектурными изысками. Вместе с жильем покупатели получают дополнительные удобства — на территории жилых комплексов им становятся доступны общественные бассейны, теннисные корты и подземные парковки.

Кроме того, в обширном количестве выставлены на продажу коттеджи и дома в Подгорице. В большинстве случаев они располагаются в пригороде. Виллы хоть и встречаются, но крайне редко.

В каких районах лучше приобретать жилье

Наиболее престижным микрорайоном для покупки квартиры в Подгорице, Черногория считается Стара Варош. Он находится в самом центре столицы. Здесь продается жилье как в старом фонде, так и в новостройках.

К числу популярных районов также относятся Нова Град и Нова Варош. Они расположены недалеко от центра. В этих микрорайонах продается преимущественно элитная недвижимость в Подгорице, построенная за последние несколько лет. Для покупателей, ценящих тишину и уединение, представлено множество вариантов жилья на окраинах в таких районах, как Любович и Коник.

В чем состоят плюсы от приобретения недвижимости в Подгорице

Иностранцы активно инвестируют средства в местные жилые и коммерческие объекты. И на то есть немало причин:

  • экономика черногорской столицы считается одной из самых прогрессирующих в Европе благодаря активному привлечению капитала из-за рубежа. Это открывает выгодные перспективы для ведения бизнеса и сдачи жилья в аренду;
  • купленную квартиру в Подгорице можно использовать для постоянного проживания, наслаждаясь мягким теплым климатом на протяжении 7-8 месяцев в году;
  • цены на недвижимые объекты в столице постоянно растут, позволяя выгодно перепродавать их через несколько лет;
  • наличие жилья дает возможность получить ВНЖ и даже гражданство Черногории.

Какие цены на недвижимость в Подгорице

Стоимость жилых объектов зависит прежде всего от их месторасположения. В престижных районах цена «квадрата» достигает 1500 евро. На окраинах квадратный метр стоит в пределах 800-1000 евро. Аналогичные расценки установлены на частные дома.

Что касается коммерческих объектов, то они стоят больше. К примеру, за один «квадрат» офиса или ресторана в центре продавцы просят около 2000 евро. Пятизвездочные отели могут оцениваться в 2-3 раза дороже.

Realting.com
Перейти