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Продажа недвижимости в Софии, Болгария

297 объектов найдено
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
80 м² 2/7 Этаж
€ 160,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
115 м² 3/5 Этаж
€ 183,872
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
140 м² 7/9 Этаж
€ 237,960
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
125 м² 6/9 Этаж
€ 212,820
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
106 м² 5/9 Этаж
€ 180,285
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
70 м² 5/9 Этаж
€ 118,065
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
39 м² Количество этажей 9
€ 65,600
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
145 м² 5/6 Этаж
€ 245,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
77 м² 5/8 Этаж
€ 103,370
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
125 м² 5/6 Этаж
€ 220,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
109 м² 5/8 Этаж
€ 146,651
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
98 м² 4/7 Этаж
€ 170,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дружба 2 в тихом месте рядо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
101 м² 1/16 Этаж
€ 135,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Люлин 7 в коммуникативном…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
59 м² 2/5 Этаж
€ 78,111
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Vitosha. Он расположен в но…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
190 м² 3/5 Этаж
€ 275,761
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в новом…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
101 м² Количество этажей 5
€ 150,375
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в новом жи…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
61 м² Количество этажей 5
€ 80,279
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Бояне. Он расположен в новом ж…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
140 м² 4/5 Этаж
€ 358,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира, которую можно легко превратить в …
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
83 м² 5/11 Этаж
€ 139,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в тихом месте рядо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
155 м² 4/6 Этаж
€ 431,708
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена в н…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
208 м² 4/6 Этаж
€ 582,472
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена …
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
76 м² 4/5 Этаж
€ 165,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается полностью меблированная двухкомнатная квартира в Надежде…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
169 м²
€ 299,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
71 м²
€ 140,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
168 м²
€ 299,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
159 м²
€ 286,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,850
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается многокомнатная квартира / пентхаус типа / с прекрасным ви…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
97 м² Количество этажей 6
€ 138,100
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
170 м² 3/5 Этаж
€ 186,181
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная кварти…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
147 м² 6/6 Этаж
€ 235,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…

Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Где лучше всего покупать жилье в Софии

Наиболее популярными районами для покупки квартиры являются Оборище и Средец. Оба они расположены в центре болгарской столицы. Отличаются близостью ко всем важным объектам города и развитой транспортной развязкой.

Покупателям, для которых важны покой и уединение, платформа REALTING рекомендует приобретать жилье в престижном районе Сименово. Он находится в пригороде Софии. Здесь выставлены на продажу квартиры как в старом фонде, так и в новых комплексах.

Во сколько оценивается недвижимость в Софии

В среднем квартиры в болгарской столице стоят из расчета 1000-1200 евро за «квадрат». По такой цене на платформе REALTING можно купить апартаменты не только в пригороде, но и в центре Софии. В новостройках стоимость жилья дороже — в пределах 1500 евро за «квадрат».

Купленную недвижимость в Софии, Болгария можно использовать не только для проживания. Она приносит хороший доход от сдачи в аренду туристам, прибывающим посетить горнолыжные курорты и окунуться в минеральные источники. В среднем за год даже недвижимость в Софии эконом-класса может давать от 4 до 6 тысяч евро. На престижных объектах заработок выходит в 3 раза выше.

Есть ли возможность получить ВНЖ за приобретение жилья в Софии

Для иностранных инвесторов предусмотрен вид на жительство только в случае покупки недвижимости от 300,000 евро. В целом болгарские власти не выдвигают серьезных условий нерезидентам, позволяя им скупать любые виды собственности в стране за исключением земли. Ее можно только арендовать.

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