Где лучше всего покупать жилье в Софии

Наиболее популярными районами для покупки квартиры являются Оборище и Средец. Оба они расположены в центре болгарской столицы. Отличаются близостью ко всем важным объектам города и развитой транспортной развязкой.

Покупателям, для которых важны покой и уединение, платформа REALTING рекомендует приобретать жилье в престижном районе Сименово. Он находится в пригороде Софии. Здесь выставлены на продажу квартиры как в старом фонде, так и в новых комплексах.

Во сколько оценивается недвижимость в Софии

В среднем квартиры в болгарской столице стоят из расчета 1000-1200 евро за «квадрат». По такой цене на платформе REALTING можно купить апартаменты не только в пригороде, но и в центре Софии. В новостройках стоимость жилья дороже — в пределах 1500 евро за «квадрат».

Купленную недвижимость в Софии, Болгария можно использовать не только для проживания. Она приносит хороший доход от сдачи в аренду туристам, прибывающим посетить горнолыжные курорты и окунуться в минеральные источники. В среднем за год даже недвижимость в Софии эконом-класса может давать от 4 до 6 тысяч евро. На престижных объектах заработок выходит в 3 раза выше.

Есть ли возможность получить ВНЖ за приобретение жилья в Софии

Для иностранных инвесторов предусмотрен вид на жительство только в случае покупки недвижимости от 300,000 евро. В целом болгарские власти не выдвигают серьезных условий нерезидентам, позволяя им скупать любые виды собственности в стране за исключением земли. Ее можно только арендовать.