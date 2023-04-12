Купить недвижимость в Афинах, Греция

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2 399 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
68 м²
2 Этаж
€ 230,000
A, Квартира 68 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 2008, н / д, 2 б / р,…
Квартира
Афины, Греция
34 м²
1 Этаж
€ 34,000
A, Квартира 34 кв.м., 1 уровень, 1 этаж, год постройки 1965, с энергетическим классом N / A,…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
115 м²
2 Этаж
€ 250,000
A, Квартира 115 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1975, реконструирова…
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
20 м²
€ 29,000
A, Квартира 20 кв.м., меблированная, первый этаж, 1 уровень, в жилом районе, год постройки 1…
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Дом
Афины, Греция
€ 550,000
Этот уникальный венецианский особняк на продажу в Ретимно-Крите расположен в самом сердце Ст…
Дом
Афины, Греция
€ 470,000
Эта красивая вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, имеет самые впечатляющие улицы. Это дом …
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
60 м²
2 Этаж
€ 150,000
A, Квартира 60 кв.м., меблированная, 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1960, …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Студия 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
38 м²
€ 50,000
Ceramikos center of Athens studio apartment of 38 sq.m. ground floor, with 1 bedroom, hall, …
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат
118 м²
€ 470,000
Ilioupoli south of Athens in Astinomika area, apartment of 118 sq.m. 4th floor penthouse bri…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
217 м²
€ 450,000
Nea Penteli north of Athens floor maisonette of 217sq.m. 2nd-3rd floor in very good conditio…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 500,000
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 254 m2, 3 Уровни, Н…
Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 217,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 295,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
150 м²
3/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
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