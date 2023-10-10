Огромный интерес среди покупателей на рынке недвижимости Польши вызвала программа «Первое жилье в кредит под 2%». По различным данным, с июля 2023 года банки одобрили уже около 17,500 тысяч заявок на этот кредит. При этом всего было подано более 63,600 заявок. Что ожидает программу субсидирования жилья в ближайшем будущем?

«Примерно на 3000 кредитных заявок в неделю»

Напомним, в Польше 1 июля 2023 года начала работать программа «Первое жилье в кредит под 2%», которая подразумевает предоставление государственных субсидий на покупку первой квартиры. Безусловно, такая помощь государства вызвала настоящий ажиотаж на рынке недвижимости Польши, что, в свою очередь, привело к еще более быстрому росту цен на квартиры и дома.

По различным данным, к сентябрю в банки было подано около 63,600 заявлений на участие в программе. К этому времени банки заключили 17 548 кредитных соглашений. Всего за 3 месяца действия программы банки заключили кредитные договора на сумму около 6,9 млрд.злотых., средняя сумма кредита по одной заявке составляет 395,1 тыс. злотых.

При этом министр Вальдемар Буда заверил, что программа не находится под угрозой, и при необходимости будет увеличен фонд субсидий:

— Через три месяца мы можем с уверенностью сказать, что программа "Первая квартира" прошла успешно, о чем свидетельствуют последние статистические данные. Ни одна из жилищных программ, запущенных после 1989 года, не принесла таких ощутимых результатов за такой короткий промежуток времени, как это необходимо для даже для самых скептиков. Это программа, которая идеально подходит для жилищных потребностей общества.

Сейчас интерес стабилизировался примерно на 3000 кредитных заявок в неделю. Мы и Bank Gospodarstwa Krajowego следим за ситуацией. При необходимости мы увеличим фонд, из которого будут осуществляться субсидии в последующие годы, — добавил министр Буда.

Где можно получить кредит на первое жилье под 2%?

В настоящее время 12 банков предлагают безопасный кредит в размере 2%: Alior Bank, Bank BPS и Кооперативные банки BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Кооперативный банк ремесел в Кракове, Кооперативный банк в Броднице, Краковский кооперативный банк в Кракове, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank и Кооперативные банки SGB-Bank, VeloBank и Wschodni Spółdzielczy в Хелме. Министерство сообщило, что еще один банк заявляет, что готов присоединиться к программе в четвертом квартале этого года.

Напомним, безопасный кредит под 2% можно использовать для покупки жилья в Польше как на первичном, так и на вторичном рынках. Максимальная сумма кредита составляет 500 000 злотых для одного заявителя и 600 000 злотых для домохозяйства, управляемого супругами, или если в его составе есть хотя бы один ребенок.

Второй вариант помощи от государства по этой программе — жилищный счет. Он выплачивается по принципу, который предлагает банк, как и обычный сберегательный счет. Однако, в отличие от обычного счета, прибыль освобождается от налога. Это означает, что заявителю не нужно платить 19% налога на прирост капитала. «Жилищный счет» предназначен для тех, кто планирует приобрести квартиру в ближайшие несколько лет. При этом минимальный ежемесячный взнос составляет 500 злотых (6 000 злотых в год), а максимальный — 2 000 злотых (24 000 злотых в год).

В настоящее время "Жилищный счет" предлагает три банка (Alior Bank, Bank PEKAO и PKO Bank Polski), и еще три банка находятся в стадии согласования. На сегодняшний день было создано 3 113 жилищных счетов, на которых было собрано более 10 миллионов злотых.

Подробности участия в программе — в статье «Безопасный кредит на первое жилье под 2%».