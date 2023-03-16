В Польше принят законопроект «Первое жильё» с кредитом под 2%. Подробности
14 марта 2023 года правительство Польши законопроект о программе «Первая квартира» (Pierwsze Mieszkanie). Проект согласован со всеми сторонами: «теми, кто строит, теми, кто финансирует, и теми, кто курирует рынок». Когда планируется запуск программы и что нужно для участия — читайте далее.
Кто может участвовать в программе «Первая квартира»?
Люди в возрасте до 45 лет, претендующие на свою первую квартиру. То есть те, у кого уже была в собственности недвижимость, поучаствовать в программе не смогут. Если вы покупаете жилье с семьей, хотя бы один из вас должен соответствовать всем условиям. Смогут ли воспользоваться программой иностранцы — пока неизвестно.
Как можно будет воспользоваться программой «Первая квартира»?
Для участия можно использовать одну из двух опций: 1) безопасный кредит под 2%; 2) специальный жилищный счет. Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.
1. Безопасный кредит под 2%.
Главное:
- Кредит можно взять на сумму 500,000 злотых (около $113,000) для одного домохозяйства и 600,000 злотых (около $135,000) — для родителей, супружеской пары или родителей, воспитывающих ребенка.
- Покупать с помощью кредита можно квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке; с любым расположением, планировкой и ценой (то есть ограничений по цене1 кв.м у вас не будет).
- Срок кредита — 10 лет.
- Платеж будет уменьшаться на разницу между фиксированной ставкой (определяемой на основе средней процентной ставки по кредитам с фиксированной процентной ставкой в кредитующих банках, за вычетом маржи) и процентной ставкой по кредиту, равной 2%.
- Маржа банка не будет превышать маржу, актуальную для других кредитов.
- Можно будет воспользоваться программой «Квартира без собственного вклада».
2. Специальный жилищный счет.
Главное:
- Такой счет смогут использовать 1) люди, покупающие свою первую в жизни квартиру и не имеющие никакой недвижимости «за спиной», 2) многодетные семьи не менее чем с двумя собственными или усыновленными детьми, живающие в очень тесных условиях: если детей двое, малогабаритной считается квартира площадью до 50 кв.м.; если детей трое — квартира 75 кв.м.; четверо детей — квартира площадью 90 кв.м.; 5 и более детей — квартиры без ограничения по метражу.
- Срок накопления на счете от 3 до 10 лет. Пополнять счет можно будет на суммы от 500 злотых (около $113) до 2000 злотых.
- Регулярно пополняя счет (не менее 11 платежей в год), вы сможете рассчитывать на бонус в виде жилищной премии из госбюджета. Жилищная премия равняется годовому уровню инфляции или темпу роста цен на жилье.
- Проценты освобождаются от налога Белки, или Podatek Belk (налог на проценты по капиталу в Польше).
- Пользоваться полученными средствами на покупку первой квартиры можно 5 лет. В этот срок входит строительство дома, жилищный взнос в кооператив, участие в ТБС (ТБС — Towarzystwa Budownictwa Społecznego (Товарищества Общественного Строительства — прим.ред.).
То есть схема примерно такая: вы открываете счет в банке на покупку первого жилья — регулярно его пополняете — получаете дополнительные средства к уже накопленным — покупаете свою первую квартиру.
Когда заработает программа «Первая квартира»?
Программа «Первая квартира» стартует с 1 июля 2023 года. В ближайшие полгода до запуска польские чиновники будут дорабатывать законодательство, готовить банки и тестировать новую систему.