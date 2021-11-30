24 ноября текущего года новая правительственная коалиция Германии обнародовала коалиционное соглашение, призванное упростить получение немецкого гражданства для иностранцев. В соответствии с документом, подавать запрос на натурализацию теперь можно быстрее — в течение 5 или даже 3 лет, если имеются особые достижения интеграции.

Как обстоит ситуация сейчас?

На текущий момент у граждан, которые не выросли в Германии и прибыли из государств, не входящих в ЕС, нет права на двойное гражданство. После наступления 21 года им необходимо делать выбор в сторону немецкого или иностранного гражданства.

Ситуация осложнена тем, что иностранцам, не состоящим в брачных отношениях с гражданином/гражданкой Германии, разрешается подавать запрос о натурализации только, если они легально и непрерывно проживали в Германии не менее 8 лет. Сроки подачи заявления можно уменьшить до 7 лет при окончании курса интеграции и до 6 лет, если владение немецким языком находится на уровне не ниже B1.

Упрощенная натурализация для иностранных наемных рабочих

Новая коалиция сообщила, что собирается упростить получение немецкого гражданства для поколения «гастарбайтеров». Это были преимущественно работники из Турции, которые прибывали в Германию трудиться по найму в автомобилестроении, сельскохозяйственной сфере, строительстве, горнодобывающей промышленности и сталелитейном производстве. В этих отраслях они работали с середины 50-х до начала 70-х годов прошлого века.

Согласно новому соглашению, от представителей этого поколения не будут требовать совершенного владения немецким языком. Таким образом получат признания их «жизненные достижения».

Сформированная коалиция также планирует запустить кампанию по информированию общества о возможностях получения двойного гражданства для иностранцев. Проведение подобных церемоний по натурализации будет открыто приветствоваться.