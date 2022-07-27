Столько изыска на квадратный метр нужно еще поискать. Замок-усадьба, замок-бутик и старинный особняк в обзоре Realting.com

Сегодня мы погрузимся в мир невероятной архитектуры и фантастической природы. В этом обзоре мы познакомимся с уникальной историей трех совершенно разных замков, а заодно узнаем, какими землями вдохновлялся Ганс Христиан Андерсен и где находится пещера, которую называют «Сикстинской капеллой доисторического искусства».

Замок 16 века 700 м² в Германии

Замок Германия, Германия $1,29 млн 700 м²

Первым в нашей подборке рассмотрим старинный замок, возведенный еще в 16 столетии. Расположился он в самой теплой и солнечной части Германии — в городке Фихтенау, что на федеральной земле Баден-Вюртемберг. В ее столице, Штутгарте, находятся штаб-квартиры автогигантов Mercedes-Benz и Porsche, а еще этот регион является родиной Альберта Эйнштейна и славится своими заслугами в мире кулинарии — здесь около 80 ресторанов, удостоенных звезд Мишлен.

Замок разместился на пути самого знаменитого туристического маршрута «Романтическая дорога». Это 400 километров удовольствия: такое путешествие позволит вам увидеть замок Нойшванштайн, множество старинных монастырей, виноградников, и даже насладиться видами альпийских вершин.

Также в 8 км от нашего замка находится Динкельсбюль — город со средневековым шармом, в котором ежегодно, в июле, проводят популярный праздник «Киндерцехе». Для полноценного погружения в Средневековье местные в эти дни надевают костюмы XV века.

Здание замка включает в себя три флигеля, построенных в 16 веке, лестничные площадки, датируемые 17-18 веком, и 4 угловые башни, которые были добавлены в 19 веке. А общая площадь замка составляет 700 «квадратов». Помимо замка, на территории есть конюшня площадью 200 кв.м. и парк 1 га, засаженный дубами, секвойями и фруктовыми деревьями.

Замку, как видно на фото, требуется дополнительный ремонт — на сегодня полностью восстановлены 2 этажа. На данный момент этот замок продается и сдается в долгосрочную аренду под коммерческие проекты.

Стоимость — €1,300,000.

Замок-усадьба на 11 спален в Португалии

Шале 11 спален Sintra, Португалия $6 11 Количество спален 9 ванных комнат 466 м²

Этот элегантный особняк с огромной территорией появился в 19 веке в историческом центре Синтры. Синтра известен как город сказочных замков, узеньких улочек и мистики, а еще как место, где черпал вдохновение Ганс Христиан Андерсен. Кстати, вся Синтра и ее окрестности находятся в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

История у этого замка довольно интересная и витиеватая: особняк постоянно переходил от одной аристократической семьи к другой. В начале 20 века часть поместья досталось патриархату Лиссабона, а сам особняк до 1987 года был в собственности английской семьи. Затем его выкупил уже нынешний собственник, который и организовал полную реставрацию дома.

Несмотря на работы по модернизации дома, изначальный дизайн и общая концепция были сохранены. В этом можно убедиться, хорошо присмотревшись к фотографиям. Например, об ушедшей эпохе нам напоминают с заботой отреставрированные фрески и восстановленные прекрасные сады.

В замке-усадьбе есть 11 спален и 9 ванных комнат — отличное место для любителей простора с элементами шика. Общая площадь особняка — 516 кв.м, а сад занимает 2283 кв.м. Гараж тоже весьма вместителен: он рассчитан на 8 авто.

Всего в нескольких минутах езды от замка расположен Кашкайш — модный португальский курорт с бесконечными пляжами, где некогда любила отдыхать королевская знать. А если вы увлечены азартными играми — совсем недалеко есть город Эшторил с его всемирно известным казино.

Эти два города, Кашкайш и Эшторил, также являются излюбленным местом у любителей гольфа. Поля для этой игры в этих местах славятся как одни из лучших в мире. Добраться же от замка до португальской столицы, Лиссабона, можно всего за полчаса.

К слову, инвестировав в такой замок или в подобную недвижимость, можно получить вид на жительство в ЕС по программе «Золотая виза», а в дальнейшем, претендовать на португальское гражданство.

Цена этого особняка — €6,500,000

Замок-отель 500 м² в Испании

Отель 500 м² Molledo, Испания $2,55 млн 8 Количество спален 500 м²

История данного замка начинается в XVIII веке и продолжается по сей день. Взглянув на фото, иначе как королевскими пенатами это место не назовешь. Не говоря уже об окружающей зелени, которая буквально гипнотизирует своей красотой.

Замок расположен в загородной местности Кантабрии, одном из автономных регионов на севере Испании. Кантабрия — это бесчисленные золотые пляжи, густые леса и ледниковые озера — то, что надо, если хочется перезагрузиться и восстановить силы. Горных территорий здесь тоже вдоволь, что способствует развитию пешего туризма и скалолазания, а зимой — лыжного спорта и сноубординга. Еще в регионе можно посмотреть на древние наскальные рисунки в пещерах, которых тут ни много ни мало 6500. Одну из пещер, Альтамиру, и вовсе называют «Сикстинской капеллой доисторического искусства».

Объявление о продаже замка довольно лаконичное. Из него мы можем узнать, что резиденцию отреставрировали и декорировали с использованием качественных материалов, включая предметы антиквариата разных столетий. Замок может похвастаться довольно большой придомовой территорией, где можно уютно пообедать, искупаться в бассейне и позагорать на лежаках или диванчиках. Судя по всему, замок можно запросто использовать в качестве отеля.

Стоимость — €2,500,000.