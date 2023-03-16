В Австрии планируют отменить налог на покупку недвижимости. Кого именно это коснется?

В Австрии хотят отменить налог на покупку недвижимости. Но только для тех, кто приобретает жилье впервые.

За отмену налога от покупной цены объекта выступил канцлер Карл Нехаммер. Сейчас сбор составляет 3,5%. Среди других предложений канцлера: расширение программы субсидирования ипотечных кредитов и арендной платы. Все эти меры должны сделать собственность в стране более доступной.

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Пока же жилье в Австрии для среднестатистической семьи доступно едва ли. В частности, более строгое регулирование австрийской ипотеки (введенное в прошлом году) привело к резкому падению объемов покупки нового жилья и кредитования.

Сейчас для покупки дома в Австрии нужно внести 10% стоимости авансом, плюс нужно учитывать расходы на банковские сборы, налог на имущество и обработку (включая регулируемую комиссию агента по недвижимости в размере 3% от покупной цены). Все это может увеличить стоимость покупки недвижимости на целых 10%.