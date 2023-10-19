Все, что нужно знать об отоплении дома: варианты, эффективность, стоимость и полезные советы

Выбор системы отопления — важное решение, поскольку от этого зависят ваши расходы на отопление в ближайшее десятилетие как минимум. В этом материале мы расскажем вам о различных типах отопления, затратах на электроэнергию в каждом из случаев, а также о том, как использовать вашу систему наиболее эффективно.

Эффективная система отопления — ключ как к домашнему комфорту, так и к максимально возможному снижению счетов. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно знать, какие в принципе есть варианты на рынке. Поэтому мы узнали и рассказываем вам: какие есть системы отопления и чем они примечательны; от чего зависят затраты на электроэнергию; какие системы отопления обойдутся дешевле, а какие дороже; и какие лайфхаки помогут минимизировать потери тепла в доме.

Что делает систему отопления эффективной?

Эффективность систем отопления напрямую зависит от погодных условий. В умеренном климате тепловые насосы намного эффективнее печи. В очень холодном климате печь более эффективна (хотя тоже не всегда).

Индикатором качества системы отопления служит, в том числе, годовой рейтинг эффективности использования топлива (AFUE) — он позволяет оценить, сколько энергии система преобразует в полезное тепло. То есть, это измерение в виде процентной ставки, которое показывает, сколько энергии идет непосредственно на обогрев вашего дома, а сколько уходит впустую. Например, AFUE, равный 90%, указывает на высокий уровень эффективности.

Стандарты AFUE появились в 1990-х годах, поэтому, если не модернизировать систему отопления в старых домах (старше 30 лет), много энергии и, соответственно, денег, будет уходить в никуда. В среднем, улучшив или поменяв старую систему на новую, можно сократить ваши счета за отопление на целых 50%.

Однако с практической точки зрения важен не только высокий рейтинг AFUE — вы также должны найти ту систему, которая совместима с источником энергии вашего дома. Некоторые дома оборудованы только электрическими системами отопления; другие настроены на природный газ. Если с источником энергии уже все понятно, следующий шаг — решить, какая из основных типов систем отопления лучше всего подходит для вашего дома.

Фактические затраты на электроэнергию зависят от:

отапливаемой площади;

утепленности вашего дома;

настройки вашего термостата;

количества времени, в течение которого работает обогрев;

вашего местного климата;

ваших тарифов на электроэнергию.

Мы для примера возьмем субтропический морской климат (он характерен для таких стран, как Италия, Австралия, Португалия, Турция и других) и, исходя из этого, будем приводить примерную годовую стоимость электроэнергии. Если вы живете в более холодном климате, смело умножайте эти цифры на два.

Виды систем отопления

Системы отопления имеют часть, которая генерирует тепло, и часть, которая распределяет эту мощность по дому. Генерировать тепло системы могут с помощью: электричества, древесины, газа (природного или сжиженного). Выбор зависит от того, какое топливо доступно для вас и сколько места нужно отапливать.

Существует 2 типа систем отопления: центральное отопление и отопление отдельного пространства (или помещения).

Если вам нужно обогреть весь дом, центральное отопление будет более эффективным. Если вы хотите обогреть только определенную площадь, лучше всего подойдет комнатный обогреватель.

Основные варианты центрального отопления

Кондиционеры мульти сплит-системы

Эта система использует технологию теплового насоса для извлечения тепла из наружного воздуха. Каждой внутренней розеткой можно управлять независимо. Исходя из того, какую площадь вы хотите обогреть, розетки могут эксплуатироваться: все сразу, один за раз, несколько одновременно.

Особенности системы:

Очень эффективная система электрического отопления; меньшие теплопотери по сравнению с канальными системами.

Можно обогревать только те помещения, которыми вы пользуетесь.

Один блок обеспечивает как обогрев, так и охлаждение.

Однако: эта система может быть довольно шумной; придется потратиться на покупку и установку; также может понадобиться трехфазное питание для больших систем, так как они могут потреблять много электроэнергии.

Затраты на электроэнергию в год для небольшого дома 100м² — $451-602 (в зависимости от энергоэффективности).

Канальный кондиционер с приточной вентиляцией

Особенности системы: эта система обеспечивает обогрев и охлаждение всего дома через один набор воздуховодов — они обычно расположены в подкровельном пространстве. Температура воздуха в помещении регулируется термостатом. Что важно, можно установить разные температуры термостата для разных зон.

Затраты на электроэнергию в год для небольшого дома 100м² — $645-902 (в зависимости от энергоэффективности).

Газовое воздушное отопление

Газовое канальное отопление забирает воздух внутри дома, нагревает его в газовой печи и подает по воздуховодам к розеткам, расположенным в разных частях дома. Термостат используется для контроля температуры внутри помещения.

Газовые канальные воздухонагреватели имеют маркировку Gas Energy Rating — она позволяет сравнить энергоэффективность различных обогревателей. Чем выше рейтинг, тем эффективнее обогреватель.

Особенности системы:

Дом нагревается быстро.

Некоторые системы можно зонировать, чтобы обогревать только те зоны, которые вы используете.

Однако: вентиляторы для циркуляции воздуха потребляют достаточно много электроэнергии; установка и эксплуатация обходится дороже, нежели в случае газовых обогревателей; если потребуется охлаждать помещения, потребуется отдельная система кондиционирования воздуха.

Затраты на электроэнергию в год для небольшого дома 100м² — $1,048-1329 (в зависимости от энергоэффективности)..

Газовое гидравлическое отопление

Газовые гидравлические системы обогревают весь дом, нагревая воду в газовом котле. Тепло в этом случае поступает через одно из следующих устройств:

радиаторы (наиболее распространенный вариант);

трубы, вмонтированные в бетонную плиту;

фанкойлы.

Особенности системы:

Радиаторы не раздувают нагретый воздух и пыль по дому.

Радиаторные и внутрипольные системы обеспечивают комфортное и менее «иссушающее тепло»; также они являются тихим источником тепла.

Однако: для обогрева помещений требуется больше времени, чем для воздушных систем центрального отопления; более дорогая установка из-за стоимости трубопроводов и радиаторных панелей; при работе системы отопления происходят некоторые потери энергии в трубопроводах.

Стоимость электроэнергии в год для небольшого дома 100м² — $869-952 (в зависимости от энергоэффективности).

Электрическое отопление

Электрические нагревательные кабели прокладываются в бетонной плите при строительстве дома. Эту систему можно устанавливать только в новых зданиях.

Такие системы обычно включаются в начале отопительного сезона и остаются включенными до конца сезона, обеспечивая обогрев больших площадей дома в течение всего дня. Они лучше всего подходят для холодного климата, но являются одними из самых дорогих систем отопления.

Особенности системы:

Равномерно нагревается, что обеспечивает очень комфортное тепло.

Не раздувает нагретый воздух и пыль по дому.

Однако: потребляет много энергии; выделяет много парниковых газов; не очень отзывчивый — долго нагревается и остывает.

Стоимость электроэнергии в год для небольшого дома 100м² — $1,631.

Солнечные системы отопления

Есть еще солнечная система отопления, если это подходит для вашего климата. Такая система использует энергию солнца для нагрева жидкости, при этом тепло передается непосредственно внутрь вашего дома или в систему хранения.

Особенности системы: безвредна для окружающей среды и поможет сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию, однако дорога в установке и ремонте.

Стоимость установки и расходных материалов — от $18,000 до $40,000.

Варианты отопления отдельных помещений (прямой нагрев)

Комнатные кондиционеры

Виды комнатных кондиционеров:

сплит-системы

оконно-настенные (менее распространены).

Особенности системы:

Самый эффективный вид электрического отопления.

Один из самых дешевых вариантов обогрева помещений.

Один блок обеспечивает обогрев и охлаждение.

Оконно-стенные блоки менее эффективны и более шумны, чем стандартные и инверторные сплит-системы.

Стоимость электроэнергии в год для комнаты 12м² — $54-77.

Стационарный нагреватель

Стационарные электронагреватели обычно крепятся к стене и подключаются к распределительному щитку. Это означает, что они имеют большую мощность нагрева, чем переносные электронагреватели.

Особенности системы: они могут обогревать средние и большие помещения площадью до 30-50 квадратных метров; однако они имеют более высокие эксплуатационные расходы, чем другие варианты отопления.

Стоимость электроэнергии в год для комнаты 12м² — $269.

Портативный обогреватель

Портативные электрические обогреватели предназначены для кратковременного обогрева одной комнаты или небольшой площади до 20-30 кв.м.

К портативным электрическим обогревателям относятся:

конвекторы с вентилятором;

масляные, или колонные нагреватели;

панельные обогреватели;

настенные панельные обогреватели.

Особенности системы: дешево купить, однако дороже в эксплуатации, чем большинство комнатных обогревателей; низкая теплоотдача; подходит только для небольших помещений.

Стоимость электроэнергии в год для комнаты 12м² — $167-187.

Газовое отопление помещений

Газовые комнатные обогреватели часто являются стационарными и предназначены для обогрева одной комнаты открытой планировки (за счет сжигания природного или сжиженного газа). Есть два их типа: конвекционные и лучисто-конвекционные газовые обогреватели.

Особенности системы: экономичность в эксплуатации; обогревает только используемые помещения; однако: их нельзя устанавливать в качестве нового обогревателя, в некоторых случаях они могут использоваться только в качестве замены; для безопасности открытые газовые обогреватели должны использоваться с достаточной вентиляцией.

Стоимость электроэнергии в год для комнаты 12м² — $287-323.

Дровяные (или пеллетные) печи длительного горения

Нагреватели медленного горения могут производить большое количество тепла и могут использоваться для обогрева больших открытых помещений.

Особенности системы:

если у вас есть доступ к качественным дровам и вы правильно эксплуатируете печь, она может стать одним из самых недорогих вариантов обогрева больших площадей;

дровяные обогреватели медленного горения намного эффективнее и экономичнее, чем открытый камин;

однако дым от дровяных обогревателей вызывает загрязнение воздуха, особенно при неправильной эксплуатации.

Отметим, что пеллетные печи загрязняют окружающую среду меньше, чем дровяные печи.

Стоимость электроэнергии в год для дома 100 м² — $1,170.

А что насчет каминов?

Газовые (и большинство дровяных) камины — это, в основном, часть декора помещения, нежели эффективный источник тепла. Камин обычно теряет больше тепла, чем дает. С другой стороны, если камин оснащен герметичной стеклянной дверцей, источником наружного воздуха и хорошим дымоходным клапаном, обеспечить полезное тепло он может.

Итого: дешевле всего обойдутся такие системы отопления как кондиционеры мульти сплит-системы и комнатные кондиционеры, дороже — электрическое отопление, солнечные панели и дровяные печи.

Как обогреть дом дешевле? Универсальные советы

Эффективное отопление вашего дома сэкономит энергию и обойдется дешевле. Ключ в том, чтобы использовать вашу систему так, чтобы не терять тепло и создать постоянную комфортную температуру в вашем доме.

1. Оптимизируйте вашу систему центрального отопления:

Нагревайте только те области, которые вы используете.

Настройте свой термостат эффективно. В жилых помещениях установите термостат в диапазоне от 18°C ​​до 20°C. Каждый градус может увеличить ваши расходы на отопление примерно на 15% в год.

Регулярно очищайте воздушные фильтры. Прочтите руководство по эксплуатации обогревателя, чтобы узнать, как чистить фильтрующие подушки.

Обслуживайте обогреватель в соответствии с инструкциями производителя.

2. Минимизируйте потери тепла в вашем доме: