Шенгенская зона — это соглашение между 27 европейскими странами, которое позволяет свободно перемещаться между ними. Какие страны входят в Шенгенскую зону? Как рассчитать свое пребывание и сколько времени можно находиться на ее территории? Жителям каких стран не нужно оформлять шенгенскую визу? Мы ответим на все эти вопросы далее.

Содержание:

  1. Что из себя представляет Шенгенская зона?
  2. Какие именно страны входят в Шенгенскую зону?
  3. Жителям каких стран НЕ нужно оформлять Шенген?
  4. Как долго можно находится в Шенгенской зоне и как рассчитать свое пребывание?

Что из себя представляет Шенгенская зона?

Шенгенская зона включает в себя большую часть континентальной Европы, а именно 27 стран. Многие из этих государств являются частью Евросоюза, но далеко не все. Поэтому сразу же стоит запомнить, что Шенгенская зона и ЕС — это не одно и то же.

Главные концептуальные характеристики шенгенской зоны: на ее территории работает единая визовая политика, отменен паспортный контроль и большинство других видов пограничного контроля. То есть, оформив Шенгенскую визу, вы можете посещать любую из ее стран-членов. Также есть страны, жителям которых оформлять Шенген не нужно — об этом далее. 

Паспорт обычно проверяют только при первом въезде на территорию зоны через одну из ее стран-участниц. Так что с точки зрения режима въезда/выезда и прочих проверок Шенгенская зона — это, по сути, одна большая территория. 

Какие именно страны входят в Шенгенскую зону?

Вот список нынешних стран-членов Шенгенской зоны: 

Кроме того, есть еще Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые не являются членами Шенгенской зоны, но действуют как ее часть. Своего присоединения к Шенгенской зоне в ближайшем времени ожидают Болгария, Кипр и Румыния. Также, как ожидается, в 2025 году Черногория должна вступить в ЕС и, вероятно, подписать Шенгенское соглашение. 

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Жителям каких стран НЕ нужно оформлять Шенген?

Чтобы понять, нужно ли вам оформлять шенгенскую визу, можно прибегнуть к методу исключения и понять, какие страны освобождаются от такой необходимости. Вот их перечень:

  • Албания
  • Андорра
  • Антигуа и Барбуда
  • Аргентина
  • Австралия
  • Багамы
  • Барбадос
  • Босния и Герцеговина
  • Бразилия
  • Бруней
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Коста-Рика
  • Доминика
  • Эль-Сальвадор
  • Северная Македония
  • Грузия
  • Гренада
  • Гватемала
  • Государство-город Ватикан
  • Гондурас
  • Израиль
  • Япония
  • Кирибати
  • Малайзия
  • Маршалловы острова
  • Маврикий
  • Мексика
  • Микронезия
  • Молдова
  • Монако
  • Черногория
  • Новая Зеландия
  • Никарагуа
  • Палау
  • Панама
  • Парагвай
  • Перу
  • Самоа
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Сейшелы
  • Сингапур
  • Соломоновы острова
  • Южная Корея
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Сент-Винсент И Гренадины
  • Восточный Тимор
  • Тонга
  • Тринидад И Тобаго
  • Тувалу
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Соединенные Штаты Америки
  • Соединенное Королевство
  • Уругвай 
  • Венесуэла

Также есть специальные территории (например, Гонконг и Макао), которым тоже не нужно оформлять Шенген. 

Все нюансы, а также список стран, жителям которых оформлять Шенген нужно обязательно, можно найти на официальном сайте Европейской Комиссии.

Кстати, Шенген скоро можно будет оформлять онлайн. О таких планах Европарламента мы писали тут

Как долго можно находится в Шенгенской зоне и как рассчитать свое пребывание?

В Шенгенской зоне по краткосрочной визе или на основе безвизовых отношений можно находиться 90 дней из каждого 180-дневного периода. 

Можно потратить все 90 дней сразу, или распределить их на несколько поездок. Главное правило тут: нельзя находиться в Зоне более 90 дней за предыдущий 180-дневный период. Таким образом, если вы пробыли в зоне 90 дней, то вам нужно покинуть ее на 90 дней, чтобы снова въехать.

Для облегчения подсчетов существуют специальные приложения — они рассчитают ваши дни пребывания за вас. Такие приложения можно найти тут и тут.

Важный момент. Въезжая в Зону или покидая ее, паспортный контроль обязан ставить вам специальный штамп. Удостоверьтесь, что его точно поставили — в противном случае, вы не сможете доказать, что пробыли на территории Шенгенской зоны определенное количество дней.

И, конечно, просрочивать Шенген нежелательно — если вы, конечно, заинтересованы и дальше посещать Европу.

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