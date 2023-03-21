Шенгенская зона: чем отличается от ЕС, какие страны входят и как рассчитать пребывание в 2023 году

Шенгенская зона — это соглашение между 27 европейскими странами, которое позволяет свободно перемещаться между ними. Какие страны входят в Шенгенскую зону? Как рассчитать свое пребывание и сколько времени можно находиться на ее территории? Жителям каких стран не нужно оформлять шенгенскую визу? Мы ответим на все эти вопросы далее.

Что из себя представляет Шенгенская зона?

Шенгенская зона включает в себя большую часть континентальной Европы, а именно 27 стран. Многие из этих государств являются частью Евросоюза, но далеко не все. Поэтому сразу же стоит запомнить, что Шенгенская зона и ЕС — это не одно и то же.

Главные концептуальные характеристики шенгенской зоны: на ее территории работает единая визовая политика, отменен паспортный контроль и большинство других видов пограничного контроля. То есть, оформив Шенгенскую визу, вы можете посещать любую из ее стран-членов. Также есть страны, жителям которых оформлять Шенген не нужно — об этом далее.

Паспорт обычно проверяют только при первом въезде на территорию зоны через одну из ее стран-участниц. Так что с точки зрения режима въезда/выезда и прочих проверок Шенгенская зона — это, по сути, одна большая территория.

Какие именно страны входят в Шенгенскую зону?

Вот список нынешних стран-членов Шенгенской зоны:

Австрия

Бельгия

Хорватия

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Исландия

Италия

Латвия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Кроме того, есть еще Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые не являются членами Шенгенской зоны, но действуют как ее часть. Своего присоединения к Шенгенской зоне в ближайшем времени ожидают Болгария, Кипр и Румыния. Также, как ожидается, в 2025 году Черногория должна вступить в ЕС и, вероятно, подписать Шенгенское соглашение.

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Жителям каких стран НЕ нужно оформлять Шенген?

Чтобы понять, нужно ли вам оформлять шенгенскую визу, можно прибегнуть к методу исключения и понять, какие страны освобождаются от такой необходимости. Вот их перечень:

Албания

Андорра

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Австралия

Багамы

Барбадос

Босния и Герцеговина

Бразилия

Бруней

Канада

Чили

Колумбия

Коста-Рика

Доминика

Эль-Сальвадор

Северная Македония

Грузия

Гренада

Гватемала

Государство-город Ватикан

Гондурас

Израиль

Япония

Кирибати

Малайзия

Маршалловы острова

Маврикий

Мексика

Микронезия

Молдова

Монако

Черногория

Новая Зеландия

Никарагуа

Палау

Панама

Парагвай

Перу

Самоа

Сан-Марино

Сербия

Сейшелы

Сингапур

Соломоновы острова

Южная Корея

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сент-Винсент И Гренадины

Восточный Тимор

Тонга

Тринидад И Тобаго

Тувалу

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенные Штаты Америки

Соединенное Королевство

Уругвай

Венесуэла

Также есть специальные территории (например, Гонконг и Макао), которым тоже не нужно оформлять Шенген.

Все нюансы, а также список стран, жителям которых оформлять Шенген нужно обязательно, можно найти на официальном сайте Европейской Комиссии .

Кстати, Шенген скоро можно будет оформлять онлайн. О таких планах Европарламента мы писали тут .

Как долго можно находится в Шенгенской зоне и как рассчитать свое пребывание?

В Шенгенской зоне по краткосрочной визе или на основе безвизовых отношений можно находиться 90 дней из каждого 180-дневного периода.

Можно потратить все 90 дней сразу, или распределить их на несколько поездок. Главное правило тут: нельзя находиться в Зоне более 90 дней за предыдущий 180-дневный период. Таким образом, если вы пробыли в зоне 90 дней, то вам нужно покинуть ее на 90 дней, чтобы снова въехать.

Для облегчения подсчетов существуют специальные приложения — они рассчитают ваши дни пребывания за вас. Такие приложения можно найти тут и тут .

Важный момент. Въезжая в Зону или покидая ее, паспортный контроль обязан ставить вам специальный штамп. Удостоверьтесь, что его точно поставили — в противном случае, вы не сможете доказать, что пробыли на территории Шенгенской зоны определенное количество дней.

И, конечно, просрочивать Шенген нежелательно — если вы, конечно, заинтересованы и дальше посещать Европу.