Виза, ВНЖ и разрешение на работу в одном флаконе. В Албании ввели уникальное разрешение для иностранцев

В Албании разработали уникальное разрешение для иностранцев. Оно объединяет в себе существующие заявки на визу, разрешение на работу и вид на жительство.

Уникальное разрешение в Албании заменит некоторые существующие процедуры подачи заявлений, например, разрешение на работу и проживание, свидетельство об освобождении и свидетельство о регистрации работы.

Каковы цели создания такого единого документа? Во-первых, так страна хочет справиться с нехваткой специалистов и депопуляцией; во-вторых, уменьшить количество административных процедур и ускорить процесс получения документов.

Кто может оформить уникальное разрешение?

Деловые путешественники.

Иностранцы, пребывающие в стране более одного месяца в течение года, должны получить уникальное разрешение.

Удаленные работники.

Те, кто работает удаленно, могут работать и проживать в Албании до одного года с возможностью продления еще на год. Условия для получения разрешения: справка о несудимости; действующий трудовой договор с иностранным работодателем или соглашение об оказании услуг с иностранным подрядчиком; медицинская страховка сроком на один год, доказательство ежемесячных заработков не менее ALL 32,000 (примерно $300) и взнос не менее ALL 300,000 (около $2800) на счет в албанском банке. При этом, на местные компании работать нельзя.

Помощники по хозяйству (au pairs).

Иностранные граждане, которые намерены помогать в обслуживании дома (например, делать легкую работу по дому, или помогать в уходе за детьми) в семье в обмен на культурное и языковое обогащение, имеют право проживать в Албании в течение срока действия их контракта.

Покупатели недвижимости.

Иностранцы, которые хотят приобрести недвижимость в Албании, имеют право на получение ВНЖ сроком до одного года с возможностью продления еще на один год. Заявители должны подтвердить право собственности не менее чем на половину имущества, сохраняемого в течение всего срока действия вида на жительство.

Пенсионеры.

Иностранные пенсионеры могут получить разрешение на проживание в Албании на срок до одного года с возможностью продления еще на один год. Для этого они должны предоставить следующие документы: доказательство наличия достаточных финансовых средств для проживания в Албании; подтверждение годового пенсионного дохода не менее ALL 1,200,000 (примерно $11,250); подтверждение наличия банковского счета в Албании; подтверждение места проживания в Албании; медицинскую страховку, действительную не менее одного года; и справку о несудимости.

Граждане ЕС, США и Западных Балкан.

Граждане Европейского Союза, США и стран Западных Балкан (Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония и Сербия) могут получить уникальное разрешение на проживание в Албании на срок до 5 лет (вместо годового ВНЖ с возможностью продления, как это было ранее). После 5 лет проживания, граждане этих регионов имеют право на получение постоянного вид на жительство в Албании.

Важно. Во время этого переходного периода, когда правительство вводит новую категорию проживания, действующие разрешения на проживание и работу будут сохранять свою силу до их истечения (если властями не указано другое).