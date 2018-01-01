  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 3,025,999
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
1 / 12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.

Резиденция представляет собой одно из последних зданий, спроектированных Захой Хадид при жизни. Заха Хадид — одна из самых талантливых архитекторов нашего времени и первая женщина, получившая Притцкеровскую премию — аналог Нобелевской премии в сфере архитектуры. Квартиры, продающиеся в этом доме, обставлены по проекту архитектора. Вся мебель была выбрана лично Захой Хадид.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Стоимость - от 873 000 долларов США (3 205 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 22 минутах ходьбы от театра Dubai Opera, знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и Дубай Молла, который является одним из крупнейших торговых центров в мире. Также в пешей доступности находится множество кафе и ресторанов, парков и супермаркетов, а также торговый центр Bay Avenue Mall.

  • Торговый центр Bay Avenue Mall — 5 минут
  • Dubai Opera — 5 минут
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 6 минут
  • Палм-Джумейра — 18 минут
  • Дубай Марина — 19 минут
  • Аэропорт — 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 3,025,999
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5352 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • кладовая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Места поблизости;

  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Grove | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Основные моменты;

  • Роскошные апартаменты на набережной
  • Первоклассные удобства и удобства
  • Закрытое сообщество с полным сюрпризом
  • Пешеходный мост на остров Крик
  • Элегантно оформленные апартаменты с удобствами для жителей

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 711 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти