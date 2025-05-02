Жилой комплекс Новая резиденция Hillsedge с бассейнами и кинотеатром на открытом воздухе в 10 минутах от Даунтаун Дубай и Дубай Марина, Dubai Hills Estate

Hillsedge by Emaar — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района Dubai Hills Estate. Этот проект предлагает уникальное сочетание современного дизайна и природной гармонии, обеспечивая своим жителям высокий уровень жизни. Просторные квартиры с панорамными окнами открывают захватывающие виды на знаменитый горизонт Дубая и живописный парк Hillside, создавая идеальные условия для комфортного отдыха и активного образа жизни. Каждая резиденция продумана до мелочей, с акцентом на элегантность и функциональность.

Комплекс Hillsedge отличается роскошными удобствами, которые включают бассейны, тренажёрные залы, прогулочные дорожки и зоны для отдыха, чтобы обеспечить полноценное и гармоничное проживание. Продуманная инфраструктура и зеленые территории создают атмосферу спокойствия и уединения, несмотря на близость к динамичной городской жизни. Жители могут наслаждаться не только роскошью, но и удобством, получая доступ ко всем необходимым объектам в шаговой доступности.

Удобства:

Йога-дек и зона паркура

Скейт-бол и мини-гольф

Открытый кинотеатр и амфитеатр

Бассейны для взрослых и детей

Спортивные площадки и беговые дорожки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка 10/80/10

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Преимущества

Инвестиционные возможности проекта Hillsedge привлекательны: с доходностью на уровне от 7%, это отличная возможность для тех, кто ищет прибыльные варианты на рынке недвижимости. Совмещение высочайшего качества жизни с перспективами стабильного дохода делает Hillsedge идеальным выбором для инвесторов, желающих обеспечить себе финансовую прибыль в одном из самых востребованных и перспективных районов Дубая.

Даунтаун Дубай - 10 минут

Дубай Марина - 10 минут

Международный аэропорт Дубай - 15 минут

Международный аэропорт Al Maktoum - 25 минут

Dubai Hills Mall - 8 минут

Расположение и объекты поблизости