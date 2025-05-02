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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Hillsedge с бассейнами и кинотеатром на открытом воздухе в 10 минутах от Даунтаун Дубай и Дубай Марина, Dubai Hills Estate

Жилой комплекс Новая резиденция Hillsedge с бассейнами и кинотеатром на открытом воздухе в 10 минутах от Даунтаун Дубай и Дубай Марина, Dubai Hills Estate

Дубай, ОАЭ
от
$504,205
14.04.2025
$501,092
13.04.2025
$501,386
12.04.2025
$503,258
11.04.2025
$514,629
10.04.2025
$516,726
09.04.2025
$519,326
08.04.2025
$519,002
06.04.2025
$529,394
05.04.2025
$524,572
04.04.2025
$531,585
03.04.2025
$537,480
02.04.2025
$536,347
01.04.2025
$535,135
30.03.2025
$533,489
29.03.2025
$537,478
28.03.2025
$539,441
27.03.2025
$537,550
26.03.2025
$537,215
25.03.2025
$535,379
24.03.2025
$533,567
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23646
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418237
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hillsedge by Emaar — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района Dubai Hills Estate. Этот проект предлагает уникальное сочетание современного дизайна и природной гармонии, обеспечивая своим жителям высокий уровень жизни. Просторные квартиры с панорамными окнами открывают захватывающие виды на знаменитый горизонт Дубая и живописный парк Hillside, создавая идеальные условия для комфортного отдыха и активного образа жизни. Каждая резиденция продумана до мелочей, с акцентом на элегантность и функциональность.

Комплекс Hillsedge отличается роскошными удобствами, которые включают бассейны, тренажёрные залы, прогулочные дорожки и зоны для отдыха, чтобы обеспечить полноценное и гармоничное проживание. Продуманная инфраструктура и зеленые территории создают атмосферу спокойствия и уединения, несмотря на близость к динамичной городской жизни. Жители могут наслаждаться не только роскошью, но и удобством, получая доступ ко всем необходимым объектам в шаговой доступности.

Удобства:

  • Йога-дек и зона паркура
  • Скейт-бол и мини-гольф
  • Открытый кинотеатр и амфитеатр
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Спортивные площадки и беговые дорожки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка 10/80/10

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Преимущества

Инвестиционные возможности проекта Hillsedge привлекательны: с доходностью на уровне от 7%, это отличная возможность для тех, кто ищет прибыльные варианты на рынке недвижимости. Совмещение высочайшего качества жизни с перспективами стабильного дохода делает Hillsedge идеальным выбором для инвесторов, желающих обеспечить себе финансовую прибыль в одном из самых востребованных и перспективных районов Дубая.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 25 минут
  • Dubai Hills Mall - 8 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Hillsedge с бассейнами и кинотеатром на открытом воздухе в 10 минутах от Даунтаун Дубай и Дубай Марина, Dubai Hills Estate
Дубай, ОАЭ
от
$504,205
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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