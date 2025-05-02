Жилой комплекс Новая резиденция One Park Square с бассейнами, спортивной площадкой и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

One Park Square — новый стильный проект, расположенный в сердце Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс сочетает в себе элегантный современный дизайн и первоклассные отделочные материалы, обеспечивая максимальный комфорт и функциональность для своих жителей. Квартиры частично меблированы, что дает возможность создать пространство, отражающее ваш индивидуальный стиль. Просторные кухни, оборудованные высококачественной техникой Teka, включая холодильники, плиты, духовки и посудомоечные машины, предлагают все необходимое для комфортной жизни. Высокие потолки (3,3 м) и светлые стены создают ощущение простора и света, а продуманные планировки квартир обеспечивают первоклассный уровень удобства.

One Park Square предлагает жителям широкий спектр современных удобств, которые делают жизнь здесь по-настоящему комфортной. Открытый 40-метровый бассейн для взрослых и отдельный бассейн для детей помогут расслабиться и насладиться пейзажными видами. Зона для барбекю идеально подходит для встреч с друзьями и семьей. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговая дорожка и фитнес-центр, где вы сможете поддерживать форму, не покидая территории комплекса. Спортивная площадка и скейт-парк добавляют разнообразия в ваши занятия спортом, а детская игровая площадка гарантирует, что вашим детям будет интересно и безопасно играть в окружении зеленых насаждений.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Сауна и парная

Спортивная площадка

Беговая дорожка

Фитнес-центр

Скейт-парк

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Клубный дом

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Частично меблированные, полностью оборудованная кухня и ванные комнаты под ключ

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.