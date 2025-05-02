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  3. Жилой комплекс Новая резиденция One Park Square с бассейнами, спортивной площадкой и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция One Park Square с бассейнами, спортивной площадкой и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$334,720
18.05.2025
$334,720
17.05.2025
$333,484
16.05.2025
$333,707
14.05.2025
$336,394
13.05.2025
$332,807
11.05.2025
$332,089
10.05.2025
$333,200
09.05.2025
$330,493
08.05.2025
$329,292
07.05.2025
$330,426
14.04.2025
$354,139
13.04.2025
$354,347
12.04.2025
$355,670
11.04.2025
$363,706
10.04.2025
$365,188
09.04.2025
$367,026
08.04.2025
$366,796
06.04.2025
$367,011
05.04.2025
$363,668
04.04.2025
$368,530
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22476
ID новостройки на Realting
In CRM: 2408981
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

One Park Square — новый стильный проект, расположенный в сердце Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс сочетает в себе элегантный современный дизайн и первоклассные отделочные материалы, обеспечивая максимальный комфорт и функциональность для своих жителей. Квартиры частично меблированы, что дает возможность создать пространство, отражающее ваш индивидуальный стиль. Просторные кухни, оборудованные высококачественной техникой Teka, включая холодильники, плиты, духовки и посудомоечные машины, предлагают все необходимое для комфортной жизни. Высокие потолки (3,3 м) и светлые стены создают ощущение простора и света, а продуманные планировки квартир обеспечивают первоклассный уровень удобства.

One Park Square предлагает жителям широкий спектр современных удобств, которые делают жизнь здесь по-настоящему комфортной. Открытый 40-метровый бассейн для взрослых и отдельный бассейн для детей помогут расслабиться и насладиться пейзажными видами. Зона для барбекю идеально подходит для встреч с друзьями и семьей. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговая дорожка и фитнес-центр, где вы сможете поддерживать форму, не покидая территории комплекса. Спортивная площадка и скейт-парк добавляют разнообразия в ваши занятия спортом, а детская игровая площадка гарантирует, что вашим детям будет интересно и безопасно играть в окружении зеленых насаждений.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Сауна и парная
  • Спортивная площадка
  • Беговая дорожка
  • Фитнес-центр
  • Скейт-парк
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Клубный дом

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Частично меблированные, полностью оборудованная кухня и ванные комнаты под ключ

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.

  • Bluewaters Island - 17 минут
  • Expo City - 18 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Dubai Mall - 25 минут
  • Dubai Intl Airport (DXB) - 30 минут
  • Al Maktoum Intl Airport - 30 минут
  • Palm Jebel Ali - 36 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая резиденция One Park Square с бассейнами, спортивной площадкой и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$334,720
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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