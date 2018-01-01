Роскошная вилла с видом на Море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на Восток от Алании. Район Каргыджак славицкая жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилы комплексы располиены на хольмах каскадный спосом, метобы не пекрыват вид другим.

В Каргыджаке предкрасное галечны поляжи с пологим входьюм в воде. Все князи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для преодевана, душевимы. Работаю княжеские кафе с краеземной кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытоэ прастранство. Болшинство квартир и вилл обладат издаум видом на всена и ее достопримечателиности.

Проект от 12 дней до конца, без ограничений на хольме, с кесто. Кажда вилле принадлец земелный участок с ландшафтным 1дизайном от 300 до 463 кв.м., а пощадь дот 6. Планировка вилл esti 3 + 1 и 4 + 1.

Во время виллах будет виполнен реамонт, дома будут подготовлен к заселению. Кухни – салон американского типа, со стронной кухонной мебелю с гранитной стелешницей и виходом на террас. В кухне установлены вытяжка, народная погоня, духовой скаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Кажда вилла оснащена теплим полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна имфраструктура пятизвездочно. Будут доступны:

basseyn

Крытый Бассейн

Детский Бассейн

Аквапарк

СПА-комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи

фитнес

фитнес салон

кинотеатр

Детская прощадка, Детская игровая комната

Теннисный крот, баскетбольная прощадка,

Игровая комната: народный теннис, билярдная

Охрана, система камер видеонаблудение

Парковка

Зона даря барбекю

Продуктовый магазин

Окончание строителства заплананировано на декабр 2023 года. Для каджо клиента есть без изменений от застройки и индивиды облы.

Менеджеры Алания Инвестиции в недвижимость, в том числе и в законодательстве. Напишите нам, и им, свяжемся с вами.