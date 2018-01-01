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Вилла Luxury villa with sea view in Alanya

Каргыджак, Турция
от € 440,000
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Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
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О комплексе

Роскошная вилла с видом на Море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на Восток от Алании. Район Каргыджак славицкая жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилы комплексы располиены на хольмах каскадный спосом, метобы не пекрыват вид другим.

В Каргыджаке предкрасное галечны поляжи с пологим входьюм в воде. Все князи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для преодевана, душевимы. Работаю княжеские кафе с краеземной кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытоэ прастранство. Болшинство квартир и вилл обладат издаум видом на всена и ее достопримечателиности.

Проект от 12 дней до конца, без ограничений на хольме, с кесто. Кажда вилле принадлец земелный участок с ландшафтным 1дизайном от 300 до 463 кв.м., а пощадь дот 6. Планировка вилл esti 3 + 1 и 4 + 1.

Во время виллах будет виполнен реамонт, дома будут подготовлен к заселению. Кухни – салон американского типа, со стронной кухонной мебелю с гранитной стелешницей и виходом на террас. В кухне установлены вытяжка, народная погоня, духовой скаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Кажда вилла оснащена теплим полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна имфраструктура пятизвездочно. Будут доступны:

  • basseyn
  • Крытый Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Аквапарк
  • СПА-комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • Детская прощадка, Детская игровая комната
  • Теннисный крот, баскетбольная прощадка,
  • Игровая комната: народный теннис, билярдная
  • Охрана, система камер видеонаблудение
  • Парковка
  • Зона даря барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строителства заплананировано на декабр 2023 года. Для каджо клиента есть без изменений от застройки и индивиды облы.

Менеджеры Алания Инвестиции в недвижимость, в том числе и в законодательстве. Напишите нам, и им, свяжемся с вами.

Местонахождение новостройки
Каргыджак, Турция
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Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Каргыджак, Турция
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Застройщик: Sun World Real Estate

СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Площадь проекта: 4 536 м2
Всего количество вилл : 11
Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года
Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья
Расстояние до центра Алании - 12 км
Аэропорт "Газипаша": 23 км
Аэропорт "Анталия": 130 км
Расстояние полета птицы к морю : 550 м
Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м
Расстояние до торгового пункта: 1000 м

ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ

Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2).
Общая площадь виллы: 330 м2
Общая площадь виллы: 275 м2

Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина.
В каждом номере с видом на море.
В гостиной установлен камин с биоэтанолом.
На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн.
Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки.
Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания)
Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде.
Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах.
Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой.
Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения.
Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления.
На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода.
Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет.
Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.
 
Вилла Роскошные виллы в экологическичистом районе
Oernekkoey Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: FOA INVEST

Это новый проект, расположенный в самом экологически чистом и зеленом районе азиатской части Стамбула - Бейкозе, в окружении нетронутых лесных угодий, недалеко от побережья Черного моря, и представляет   собой уникальный жилой комплекс, основанный на концепции эко-поселения, которое раскинулось на площади в 115700 квадратных метра.

Комплекс вилл находится в самой привлекательной части Стамбула, неподалеку от реки Чаягзы, которая удовлетворяет потребности в воде не только миллионов жителей Стамбула, но и окружающей ее богатейшей флоре и фауне.

В долине также есть пахотные плодородные земли, где можно реализовать себя в качестве земледельца, вырастив собственными руками  экологически чистый урожай. Неподалеку от вилл есть район выращивания овощей и фруктов, центр гастрономии и дегустации, клуб фермакультуры, теплицы, органическое кафе,  фермерские хозяйства и птицеферма. 

Комплекс вилл имеет хорошую транспортную доступность. Благодаря близкому расположению к стратегической трассе Северная Мраморная дорога (Kuzey Marmara), можно быстро добраться до Моста Султана Селима Грозного, соединяющего европейскую и азиатскую части Стамбула. 

Внешняя инфраструктура: замок Riva Kalesi, школа стрельбы из лука, школа серфинга, государственная больница 

Главные преимущества:

самый экологически чистый район Стамбула с богатейшей природой, близость к автострадам и мостам, соединяющим азиатскую и европейскую части Стамбула, вдали от стамбульских пробок, но недалеко от города, высокий инвестиционный потенциал

Проект предлагает будущим жильцам на выбор 1400 вилл, планировками от 2+1 до 5+1 различными вариантами: дуплекс, триплекс, частная вилла, площадь которых варьируется от 153 до 440 квадратных метра. Все виллы представлены в 2 или 3 этажах, и предлагаются с системой напольного покрытия, отдельной родительской ванной комнатой, родительским гардеробом, балконом, террасой и кладовым помещением. 

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн в виде лагуны с песчаным пляжем, лесная зона, закрытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, фитнес-центр, сауна, спа, хаммам, открытый спортивный парк, площадки для баскетбола, футбола, теннисный корт, открытый паркинг
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Современная вилла с 3 спальнями и бассейном на территории для продажи в Каргыджаке, Алании.Прекрасная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алании, Каргыджак. Недавно построена с использованием новейших материалов и технологий. Каргыджак - престижный район с роскошными виллами и пятизвездочными отелями и шикарными видами на море, горы и город.
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