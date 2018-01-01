Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

Район Тосмур идеально подойдет для тех людей, которые любят спокойную, размеренную жизнь, но при этом не хотят далеко уезжать от центра оживленной Алании, где жизнь бурлит и днем и ночью. В этом районе протекает река Дим-Чай. Далеко не все знают об этой достопримечательности. Очень интересное и приятное место, которое непременно стоит посетить. Местные жители любят проводить здесь свободное время — приезжают и на семейные пикники, и на романтические свидания. Можно просто отлично расслабиться, а можно и активно отдохнуть. Рыбалка, тарзанки, акваразвлечения и многое другое. Здесь же расположено огромное количество всевозможных ресторанов, кафе и комплексов для отдыха. Дуплекс 3+1 находится всего в 600м от реки Дим-Чай. В квартире есть три балкона, что позволит собственникам сидя в кресле-качалке или на диванчике, за чашечкой кофе или чая, вволю насладиться благоприятным климатом и любоваться шикарным видом на море. Большая площадь квартиры в 200м² позволяет рационально использовать пространство. Светлая кухня-студия, 3 балкона, 2 ванной комнаты и 3 санузла. В стоимость квартиры входит вся бытовая техника: холодильник, стиральная и посудомоечная машинка, телевизор, велотренажер, в каждой комнате кондиционер. А также вся мягкая мебель. Здание 2017го года постройки. Южный фасад. На территории комплекса находится бассейн. Есть лифт. В цокольном этаже имеется продуктовый магазин А101. Ежемесячный айдат состовляет 150 турецких лир. Заезжай и живи!