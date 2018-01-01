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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция

Tahtakale Mahallesi, Турция
от € 223,245
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
Местонахождение новостройки
Tahtakale Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от € 223,245
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