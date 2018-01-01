Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от € 223,245
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О комплексе
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.
Окончание строительства - март 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Канал Стамбул - 2 минуты
- Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
- Автомагистраль Е5 - 10 минут
- Торговый центр - 11 минут
- Больница - 10 минут
- Аэропорт Стамбула - 40 минут
Местонахождение новостройки
Tahtakale Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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