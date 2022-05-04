Nisantasi Istanbul Apartments Compound

Почему это свойство 时 音؟
Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, одного из самых престижных регионов.
Среда, богатая больницами и модными магазинами от самых известных международных и местных брендов.
Жизнь комфорта и роскоши ждет вас в роскошных апартаментах с современной мебелью, которые оборудованы для легендарного гостиничного обслуживания.
Титулы готовы. Проект также отвечает условиям турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Harbiye Mahallesi, Турция
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Представляем Вашему вниманию новый элитный проект, расположенный на востоке Алании в районе с большими перспективами Каргыджак. Данный район, сочетающий в себе уникальные экологию и природу вместе с европейским комфортом. Проект расположен в 2 км от моря, в 16 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша. В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, кафе, школы и парки. Со всех сторон район окружен хвойными деревьями, а также плодовыми садами. Благодаря перепадам высоты и большому количеству холмов, из окон квартир будет открываться отличная панорама.
Комплекс будет состоять из трех блоков по 6 этажей. Суммарно представлено 64 квартиры от 49 м² до 170 м² различной планировки:
- 1+1 квартиры;
- 2+1 квартиры;
- Двухуровневые апартаменты 2+1 и 3+1 с выходом в сад;
- Двухуровневые квартиры 2+1 и 3+1 с мансардой.
На территории 7 900 м² будет обустроена социальная зона, отвечающая всем стандартам. Комфорт, современность и внимание к деталям - вот, что отличает данный Жилой Комплекс.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 129 до 249 квадратных метров.Квартиры располагаются в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 67 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.