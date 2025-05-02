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Дома с гаражом в Зеленике, Черногория

виллы
4
4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Вилла 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
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Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
$224,634
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом общей площадью 180 м², расположенный на ровном участке площадью 2000 м². Этот …
$415,186
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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