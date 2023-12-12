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Земельные участки в Жабляк, Черногория

4 объекта найдено
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Земельный участок рядом с горнолыжной базой в городе Жабляк. Живописная природа, заповедные …
€40,000
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Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Земельный участок под строительство со всей необходимой документацией! На земельном участ…
€178,420
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Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
ID 503 Продается земельный участок в Жабляке. Площадь участка 5 520 м2. Расположен в …
€469,200
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
ID 502 Продается земельный участок в Жабляке. Площадь участка 1279 м2. Расположен в ж…
€102,320
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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