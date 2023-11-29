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Земельные участки в Община Тиват, Черногория

65 объектов найдено
Земельные участки 1 спальня у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Земельные участки 1 спальня у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица, район Крашичи. Новый жилой комплекс клас…
€299,990
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования!   У…
€245,760
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Радовичи, Черногория
Земельные участки
Радовичи, Черногория
Площадь 1 377 м²
Три урбанизированных участка с видом на море в отличном месте в Тиватском заливе, Джурасевич…
€305,000
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Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 250 м²
Земельный участок 250 м2 в поселке Крашичи, недалеко от города Тиват и аэропорта, идеально п…
€68,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Описание Тиват, район Кава. Урбанизированный участок с утверждёнными Техническими Услови…
€280,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 732 м²
УЧАСТОК 732 М2 С ИДЕЙНЫМ РЕШЕНИЕМ В ТИВАТЕ + 1% СКИДКА ОТ НАС! Участок расположен в тихой, …
€164,800
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
УЧАСТОК 1000 М2 С ИДЕЙНЫМ ПРОЕКТОМ В ТИВАТЕ +1% СКИДКА ОТ НАС. Участок расположен в тихой…
€238,999
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Тиват, Черногория
Продается участок  в центре Тивата под строительство отеля 4* или жилой комплек в формате ко…
€5,00 млн
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
ID 693 Продается урбанизированый участок в Тивате, поселок Кавач Площадь участка 406 м…
€65,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Богишичи, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Богишичи, Черногория
Площадь 325 м²
Земельный строительный участок в потрясающем месте Богишичи на полуострове Луштица. До ближа…
€125,000
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Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 279 м²
Горячее предложение! Урбанизированный участок в 50 метрах от моря. Разрешено строительство …
€115,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 074 м²
Продается участок 1024 м2 с идейным проектом в Тивате, район Мрчевац. Участок расположе…
€245,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 608 м²
Продается участок земли в районе Мрчевац, город Тиват. Участок площадью 608 м2 продает…
€175,000
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Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 507 м²
Продается участок в поселке Крашичи на полуострове Луштица. Урбанизированный участок площад…
€100,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Земельный участок под элитное строительство Р…
€110,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
К продаже предлагаем инвестиционный участок с разрешением на стоительство малоквартирного до…
€375,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Vacant land available for purchase in Krašići, Montenegro. The parcel of land is located 12k…
€150,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка
Тиват, Черногория
Участок расположен в тихой, зеленой части города в 700м от моря в окружении соснового бора. …
€175,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 996 м²
Участок находится в тихой части города, в окружении соснового леса, всего в 600 метрах от мо…
€239,040
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Участок 996 м2 с идейным проектом в Тивате. Участок расположен в тихой, зеленой части города…
€239,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Участок площадью 1024 м2 на продажу в Тивате! Участок расположен в тихой, зеленой части г…
€245,760
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на залив Тиват. Знаменитый жилой комплекс Porto …
€150,000
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Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Продается участок на первой линии моря, с выходом на пляж. Общая площадь участка составляет …
€220
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается урбанизированный участок в Тивате с живописным панорамным видом, в том числе на По…
€450,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Donja Lastva, Черногория
Земельные участки
Donja Lastva, Черногория
Площадь 1 910 м²
The urbanized plot of 1910 m2 in nicest and quiet area of city Tivat , the plot is souronded…
Цена по запросу
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Застройщик
Kraft Construction
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 6 137 м²
NUM 633 Продажа земли общей площадью 6137 м2, всего в 15 м от моря в заливе Тиват, в Боги…
€1,80 млн
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 452 м²
NUM 1068 Продается земельный участок на окраине Тивата, села Красичи. Площадь участка соста…
€56,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 554 м²
NUM 1825 Большой участок с видом на море на продажу. Земля расположена в районе Кавац, Тива…
€135,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 258 м²
NUM 2102 Urbanized land for sale with area 1258 m2. The plot is located in Mrcevac, Tiv…
€340,000
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