Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Свети-Стефан
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Светях-Стефане, Черногория

коммерческая недвижимость
7
отели
5
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 200 м² в Свети-Стефан, Черногория
Ресторан, кафе 1 200 м²
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Этаж 4
Продается отель, расположенный в престижном курорте Святой Стефан, Черногория.Отель располаг…
$7,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти