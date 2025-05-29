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Дома с видом на море в Seoce, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Seoce, Черногория
Дом 3 спальни
Seoce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается двухэтажный дом площадью 138 м² с просторной террасой, с которой открывается панор…
$224,691
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Seoce, Черногория

с гаражом
Недорогая
Элитная
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