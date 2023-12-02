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Жильё в Община Шавник, Черногория

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 спальни с видом на горы, с подвалом, с парковка в Duzi, Черногория
Дом 2 спальни с видом на горы, с подвалом, с парковка
Duzi, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 104 м²
Чуть более 1000 метров над уровнем моря, свежий воздух, тишина, потрясающая природа, горы, к…
€120,000
в месяц
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Дом 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Mokro, Черногория
Дом 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Mokro, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Красивый участок земли площадью 3500 м2, расположенный в роще природы, покрытый ветрами и лю…
€70,000
в месяц
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Дом в Шавник, Черногория
Дом
Шавник, Черногория
Площадь 215 м²
Каменный дом с мирным участком 3500м2 и частной пещерой, Шавник. Красивый земельный участок…
€80,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Шавник, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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