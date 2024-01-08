Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Рисан
  5. Студии

Квартиры-студии в Рисан, Черногория

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы в Рисан, Черногория
Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Предлагаем на продажу уютную студию в каменном доме в самом центре Рисана. Квартира площадью…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Realting.com
Перейти