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Таунхаусы в Прчань, Черногория

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€330,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€265,000
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Таунхаус 3 спальни в Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
€265,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с Montenegro, с seaview beach opportunity duplex investment в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с Montenegro, с seaview beach opportunity duplex investment
Кавач, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…
€173,250
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