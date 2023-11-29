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Квартиры-студии в Прчань, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Троица, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Троица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
€97,769
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