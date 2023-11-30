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Виллы в Potkrajci, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
€380,000
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Вилла 3 спальни в Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
€500,000
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Вилла 5 спален в Kukulje, Черногория
Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 5
Площадь 366 м²
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
€937,000
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