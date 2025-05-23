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Виллы с бассейном в Подгорице, Черногория

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1 объект найдено
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Недвижимость, Черногория, ПодгорицаПродается просторная и роскошная вилла, расположенная на …
$4,05 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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