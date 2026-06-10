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Квартиры в Пиничах, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Pincici, Черногория
Квартира 2 спальни
Pincici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 7/10
МестонахождениеРасположенная в Баре, эта квартира находится в 800 метрах от центра города и …
$172,624
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Параметры недвижимости в Пиничах, Черногория

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