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Квартиры-студии в Петровац, Черногория

Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
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First Realty
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