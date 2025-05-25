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Долгосрочная аренда домов в Перасте, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Пераст, Черногория
Дом 3 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Площадь: 100 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 2ПарковкаМеблированный семейный дом площадью 100 …
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Realting.com
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