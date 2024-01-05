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Черногория
Земельные участки
Пераст
Земельные участки в Пераст, Черногория
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Столив, Черногория
Площадь участка 813 м2 Площадь дома 104 м2, расположен в Столиве на первой линии. На первом…
€472,500
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Земельные участки
Столив, Черногория
200 м²
Уникальный дом на первой линии под реконструкцию в тихом поселке Столив. Окруженный зеленью …
Цена по запросу
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Земельные участки
Столив, Черногория
Продается урбанизированный участок в поселке Столив, Которский залив, площадью около 4000 м2…
€800,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Земельные участки
Пераст, Черногория
730 м²
УЧАСТОК ЗЕМЛИ ПОД ЗАСТРОЙКУ КОТОР, РИСАН | 730 …
€47,000
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Земельные участки
Столив, Черногория
509 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море расположен в…
€145,000
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Земельные участки 2 спальни
Столив, Черногория
2
2
86 м²
Продается очаровательный каменный дом на первой линии в Столиве. Дом должен быть отремонтиро…
€400,000
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Земельные участки с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
€1,05 млн
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Земельные участки с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
€250,000
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Земельные участки
Столив, Черногория
Код объекта - 1.26.15.9885Предлагается к продаже земельный участок в Столиве. Первая линия. …
€1,10 млн
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Земельные участки
Столив, Черногория
Код объекта - 1.26.15.9516Предлагается к продаже земельный участок в Столиве площадью 1805 м…
€250,000
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Земельные участки
Kostanjica, Черногория
Участок площадью 5862 м2 расположен на первой линии в живописном пос. Костаница, Которский з…
€1,29 млн
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Земельные участки с видом на море
Столив, Черногория
Участок в СтоливеУчасток находится в Столиве, в 300 м от моря и имеет прекрасный вид на море…
€220,000
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Земельные участки с видом на море
Kostanjica, Черногория
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте
€4,20 млн
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Земельные участки с видом на море
Столив, Черногория
509 м²
Которский залив, Столив — Строительный участок для дома недалеко от моря на продажу Прекрасн…
€145,000
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Земельные участки
Столив, Черногория
Код объекта - 1.26.15.6817Земельный участок на продажу площадью 3193 квадратных метра. Урбан…
€446,788
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Земельные участки
Столив, Черногория
3 193 м²
Код объекта - 1.26.15.6293Горячее предложение! Участок рядом со Столивом, Markov Vrt, площад…
€150,000
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