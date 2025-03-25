  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Белиши
  Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Белиши, Черногория
от
$554,531
;
5
ID: 28758
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Белиши

О комплексе

Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2. Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu. Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru. Prodaje se kompletno završena (do namještaja).  

Местонахождение на карте

Белиши, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

