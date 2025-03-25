  1. Realting.com
Коттедж Villa in Rijeka Reževići

Krstac, Черногория
от
$1,17 млн
;
10
ID: 28769
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Krstac

О комплексе

In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished. Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard. The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.

Местонахождение на карте

Krstac, Черногория
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
