  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коттедж Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Коттедж Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,408
;
9
ID: 28465
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$4,694
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Белиши, Черногория
от
$554,531
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$950,625
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$580,938
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Другие комплексы
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$528,125
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gra…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Будва, Черногория
от
$117,467
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продажа в новом достроенном доме, пригород Будвы Ластва 6 квартир по 79 м2, 3 спальные кшинаты и гостинная с 2 санузлами и Бассейном Рядом магазины, Техномакс, заправка До торгового центра 10 мин Налог 3 процента платит покупатель!  Цена 107 500 евро
Агентство
Montenegro Intel city
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации