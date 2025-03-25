  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,408
;
9
Оставить заявку
ID: 28262
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namješten✅ Tri spavaće sobe✅ Prostran dnevni boravak i odvojena trpezarija✅ Moderna kuhinja sa svim uređajima✅ Kupatilo + toalet✅ Klima uređaji✅ Obezbijeđeno parking mjesto ispred zgrade📍 Lokacija pruža mirno okruženje, a istovremeno odličnu povezanost sa svim važnim gradskim sadržajima.💶 Cijena zakupa: 1.200€ mjesečno

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
Перейти
