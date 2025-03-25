Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namješten✅ Tri spavaće sobe✅ Prostran dnevni boravak i odvojena trpezarija✅ Moderna kuhinja sa svim uređajima✅ Kupatilo + toalet✅ Klima uređaji✅ Obezbijeđeno parking mjesto ispred zgrade📍 Lokacija pruža mirno okruženje, a istovremeno odličnu povezanost sa svim važnim gradskim sadržajima.💶 Cijena zakupa: 1.200€ mjesečno
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
