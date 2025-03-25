  1. Realting.com
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Подгорица, Черногория
от
$822
;
7
ID: 28152
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

