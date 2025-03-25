  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Будва, Черногория
от
$247,867
;
9
Оставить заявку
ID: 28396
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$261,872
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$370,797
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$247,867
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Показать все Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$821,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,14 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,29 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации