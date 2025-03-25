Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало

Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой на берегу моря в г. Игало, в 5-ти минутах ходьбы от песчаного пляжа и набережной длиной в 7 км, одной из самых живописных в Черногории, ставшей центром туристической жизни, с разнообразными ресторанами, магазинами и барами. Концепция жилого комплекса – обеспечение максимально спокойной и комфортной жизни в окружении роскошной природы Черногории.

Возможна рассрочка платежа.

Малоэтажные дома создают ощущения комфорта и уюта. Все корпуса оснащены лифтами KONE класса А.

На продажу представлены 20 апартаментов с 1 и 2 спальнями различной планировки. Площадь квартир варьируется от 57 до 116 м2.

Апартаменты продаются в чистовой отделке с установленной сантехникой. Премиальная сантехника (Германия), системы кондиционирования LG. Оконные системы из дерева и алюминия обеспечивают хорошую звукозащиту и комфортный микроклимат в любое время года. Подключён интернет, спутниковое ТВ и IP телефония. Отделка высокого класса: в ванных комнатах – керамическая плитка Италия. В гостиной и спальнях – паркет. Собственная управляющая компания решит все возможные проблемы максимально оперативно. Территория комплекса находится под охраной 24/7.

Также на продажу представлены меблированные апартаменты за дополнительную плату.

Площадь комплекса составляет 6.300 кв.м., что позволяет разместить на территории инфраструктуру для комфортного и разнообразного проживания и отдыха:

-бассейн с подогреваемой водой и детской зоной

-кафе с меню средиземноморской кухни

-зона барбекю

-детская игровая площадка

-прачечная

-подземный паркинг

–собственный причал с катером для прогулок по морю и встреч владельцев апартаментов в аэропорту.

Поддержать здоровье и красоту поможет оборудованный фитнес зал и кабинеты медико- косметологической направленности.

Город Герцег-Нови расположен в заливе, сохранившим свою природную красоту и чистоту, на побережье необыкновенно прозрачного Адриатического моря, считается самым экологически чистым на Средиземноморье. Воздух здесь мягкий, насыщен ароматами хвои. Пляжный сезон здесь длится около 6 месяцев, среднемесячная температура воздуха и воды +23-26°С. Около 300 солнечных дней в году. Отличное место для водных прогулок, пляжного отдыха и развлечений на воде. От ЖК до аэропорта г. Тиват – 29 км., аэропорта г. Дубровник – 24 км.

Рядом с жилым комплексом располагается известная на весь мир грязелечебница «Институт Игало» с уникальными лечебно-оздоровительными программами.