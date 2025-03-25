  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
$1,056
ID: 28434
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Karakteristike:   Odlična spratnost i pogled Kvalitetna gradnja i enterijer U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja     Cijena zakupa: 900 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
