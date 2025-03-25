Жилой квартал Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.
Struktura stana:
Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom
Dvije spavaće sobe
Dva kupatila
Terasa
Karakteristike:
Odlična spratnost i pogled
Kvalitetna gradnja i enterijer
U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja
Cijena zakupa: 900 € mjesečno
Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.
Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
