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Квартиры с видом на море в Которе, Черногория

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21 объект найдено
Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Квартирав прекрасном жилом комплексе, площадью 150 м2 с панорамным видом на Которскуюбухту. …
$373,818
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
A2-1177. Комплекс в Черногории на самом побережье Бока-Бей Адриатического моря.Комплекс сост…
$190,373
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
$198,628
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$526,310
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$299,982
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Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$668,034
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Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пентха…
$805,248
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Monteonline
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Квартира 1 комната в Доброта, Черногория
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
A2-1177-2. Клон комплекса в Черногории на самом побережье залива Бока в Адриатическом море.К…
$156,439
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 4
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПродается пентхаус с панорамным ви…
$838,067
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 4
Продажа Котор № 2680. Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в…
$907,411
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Квартира 1 спальня в Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площади: 1 спальня от 55 м2 - от 160 000 € 2 спальни от 62 м2 - от 210 000 € 3 спал…
$166,659
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GATE Realty
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира расположена в комплексе в живописном месте Боко-Которского залива - в Доброте До мо…
$287,386
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Роскошная меблированная квартира с 2 спальнями и невероятными видами на Старый Город и море.…
$253,385
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Monteonline
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Описание Тиват, район Кава. Новая квартира с тремя спальнями и собственным участком Дом пост…
$378,404
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Продажа Котор № 2220. 2 спальни, 1 детская, плюс 1 комната с выходом на балкон, 2 санузла, …
$324,419
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$223,045
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается двухкомнатная квартира в новом доме с двором и бассейном. Квартира расположена в П…
$180,842
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$226,747
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/2
А5-238. Three bedroom apartment in Kotor with sea view For sale Three bedroom apartment with…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Realting.com
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