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Долгосрочная аренда вилл в Общине Котор, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 4 спальни в Krimovice, Черногория
Вилла 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
54#700 Аренда виллы класса ЛЮКС ПРЕМИУМ, Кримовица Инфраструктура виллы: -тренажерный з…
$5,276
в месяц
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Агентство
SMinvestment RealEstate
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KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent в Кавач, Черногория
KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
KAV018 Luxury 3 bedroom and 4 bathrooms Villa with, pool and magnificent views over Tivat…
$3,256
в месяц
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на море
с бассейном