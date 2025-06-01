Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Которе, Черногория

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Котор, Черногория
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ЛЕТНЯЯ АРЕНДА ПОСУТОЧНО​​​​​​​Структура виллы:4 спальни, 5 санузла, кухня - гостиная, БАССЕЙ…
$681
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти