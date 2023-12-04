ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Земельные участки
Колашин
Земельные участки в Колашин, Черногория
Очистить
14 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок в Колашине рядом с горнолыжными курортами Земельный участок 3835м2 в Колаш…
€145,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
11 000 м²
Шикарный участок в пяти минутах от центра города Колашин и гостиницы премиум класс Бьянки. П…
€660,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Земельные участки
Колашин, Черногория
Участок в Колашине, Црквине Площадь участка 2500 м2. Оранжевая зона ПУПа: разрешено строи…
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок в Колашине, район Црквине. Площадь земли 600 м2. Разрешено строитель…
€12,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
735 м²
Колашин, Смайлагича Поле — Земля под застройку на продажу Участок площадью 735 кв.м располож…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
УЧАСТОК НЕДАЛЕКО от ЦЕНТРА В КОЛАШИНЕ Цена 45000 евро. Участок (360м2) находится в 500 мет…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
54 000 м²
NUM 4827 Продается земельный участок в муниципалитете Плужине, место Брштановица, недалеко о…
€810,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
Большой земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин Земельный участок площадью 2…
€187,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок расположен в центре Колашина, недалеко от всех объектов инфраструктуры Общ…
€28,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
41 009 м²
The plot whose price was 130,000.00 €, now has a new incredible price of 124,000.00 €.Imagin…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
8 943 м²
Красивый участок на продажу недалеко от Колашина. Участок расположен в отличном месте и зани…
€80,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
Просторный участок площадью 30.000 м2 расположен в Колашине, недалеко от ж/д станции, при эт…
€36,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
На продажу участок площадью 23620 м2. Участок расположен в 8 км от Колашина, в сторону Подг…
€236,200
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Колашин, Черногория
На продажу участок площадью 253 344 м2. Участок расположен в селе Црквина, Колашин.. Дорог…
€506,688
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL