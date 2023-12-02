Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Община Колашин
  5. Магазины

Магазины в Община Колашин, Черногория

коммерческая недвижимость
23
отели
11
инвестиционная недвижимость
4
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин в Община Колашин, Черногория
Магазин
Община Колашин, Черногория
Площадь 284 м²
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…
€955,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти