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Коммерческая недвижимость в Община Колашин, Черногория

Колашин
12
Velje Duboko
3
23 объекта найдено
Коммерческая в Dudevina, Черногория
Коммерческая
Dudevina, Черногория
У9-300. Участок в КолашинеПродается урбанизированная сельскохозяйственная земля в Колашине п…
€55,000
в месяц
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Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
в месяц
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Коммерческая 1 спальня с балконом в Velje Duboko, Черногория
Коммерческая 1 спальня с балконом
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
К4-157. Коммерческие помещения на первой линии в ПетровацеПродается коммерческая площадь в П…
€130,000
в месяц
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Коммерческая с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Коммерческая с видом на море
Velje Duboko, Черногория
К-555. Участок на первой линии от моря в самой привлекательной части Свети Стефан Редкое пре…
€6,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Velje Duboko, Черногория
Коммерческая
Velje Duboko, Черногория
U7-003. Участок в Суторине, Герцег Новидля продажи земля в Суторине, Герцег Нови. Есть разре…
€141,000
в месяц
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Магазин в Община Колашин, Черногория
Магазин
Община Колашин, Черногория
Площадь 284 м²
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…
€955,000
в месяц
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Отель в Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
€1
в месяц
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
€250,000
в месяц
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 28 м²
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
€250,000
в месяц
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Отель в Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
Площадь 38 м²
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
€250,000
в месяц
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
€250,000
в месяц
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Коммерческая в Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
U2-361. Urbanized plot in Kolashin for the constructionWe offer an urbanized plot of 1,500 m…
€350,000
в месяц
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Коммерческая в Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
U4-083. Spacious and beautuful plot in KolasinScenic plot with an area of 22 050м2 and 1 hec…
€150,000
в месяц
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Отель в Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Продается земельный участок в Петроваце, Будва Ривьера. Это урбанизированная земля, на котор…
€1
в месяц
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Отель 11 спален в Община Колашин, Черногория
Отель 11 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 957 м²
Этот красивый отель на продажу Budva расположен в заливе Бульярица. Всего в 100 метрах от пл…
€2,50 млн
в месяц
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
в месяц
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
в месяц
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
в месяц
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
в месяц
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Коммерческая с Spalni в Община Колашин, Черногория
Коммерческая с Spalni
Община Колашин, Черногория
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение в Старом городе Котор Коммерческое помещение в Старом городе Котор ра…
€420,000
в месяц
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Отель 100 ванных в Колашин, Черногория
Отель 100 ванных
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 100
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
€250,000
в месяц
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Отель 93 спальни с террасой в Izlasci, Черногория
Отель 93 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
Количество спален 93
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Отель расположен на территории горнолыжного центра 1460, всего в нескольких метрах от горнол…
€250,000
в месяц
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Отель 133 спальни с террасой в Izlasci, Черногория
Отель 133 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
Количество спален 133
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
€250,000
в месяц
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Типы недвижимости в Община Колашин

отели
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