Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Община Колашин
  5. Гостиницы, отели

Отели в Община Колашин, Черногория

Колашин
6
Отель В архив
Очистить
11 объектов найдено
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
в месяц
Оставить заявку
Отель в Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
€1
в месяц
Оставить заявку
Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 28 м²
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель в Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
Площадь 38 м²
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель в Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Продается земельный участок в Петроваце, Будва Ривьера. Это урбанизированная земля, на котор…
€1
в месяц
Оставить заявку
Отель 11 спален в Община Колашин, Черногория
Отель 11 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 957 м²
Этот красивый отель на продажу Budva расположен в заливе Бульярица. Всего в 100 метрах от пл…
€2,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Отель 100 ванных в Колашин, Черногория
Отель 100 ванных
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 100
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель 93 спальни с террасой в Izlasci, Черногория
Отель 93 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
Количество спален 93
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Отель расположен на территории горнолыжного центра 1460, всего в нескольких метрах от горнол…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Отель 133 спальни с террасой в Izlasci, Черногория
Отель 133 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
Количество спален 133
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
€250,000
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Община Колашин

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти