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Община Колашин
Гостиницы, отели
Отели в Община Колашин, Черногория
Колашин
6
Отель
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11 объектов найдено
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Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
1
104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
в месяц
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Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
€1
в месяц
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1
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Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
1
36 м²
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
€250,000
в месяц
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Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
1
28 м²
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
€250,000
в месяц
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Отель
Колашин, Черногория
38 м²
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
€250,000
в месяц
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Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
1
34 м²
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
€250,000
в месяц
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Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
Продается земельный участок в Петроваце, Будва Ривьера. Это урбанизированная земля, на котор…
€1
в месяц
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Отель 11 спален
Община Колашин, Черногория
11
12
957 м²
Этот красивый отель на продажу Budva расположен в заливе Бульярица. Всего в 100 метрах от пл…
€2,50 млн
в месяц
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Отель 100 ванных
Колашин, Черногория
100
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
€250,000
в месяц
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Отель 93 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
93
1
45 м²
Отель расположен на территории горнолыжного центра 1460, всего в нескольких метрах от горнол…
€250,000
в месяц
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Отель 133 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
133
1
45 м²
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
€250,000
в месяц
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