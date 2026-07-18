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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 102 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 102 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 102 м²
Отремонтированное бизнес-пространство площадью 102 м2 арендуется в самом центре Херцег-Нови,…
$1,773
в месяц
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Отель 67 м² в Луштица, Черногория
Отель 67 м²
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенная в престижном районе Горизонт залива Луштица, эта роскошная квартира площадью 6…
$802,940
в месяц
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