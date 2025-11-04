Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
33
отели
16
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 170 м² в Херцег-Нови, Черногория
Производство 170 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 170 м²
Салон оборудован по новейшим европейским профессиональным стандартам. Вся мебель эксклюзивн…
$85,291
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти